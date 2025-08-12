وزير الخارجية الدنماركي: نعتزم إسقاط مساعدات على غزة

قال لارس لوكه راسموسن وزير الخارجية الدنماركي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الدنمرك سترسل طائرة عسكرية من طراز هركليز لإسقاط مساعدات جوا على قطاع غزة.

وفي وقت سابق دعا راسموسن، إسرائيل إلى “التراجع فورا عن قرارها باحتلال قطاع غزة”.

وأعرب راسموسن عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية إليها.

وأكد الوزير الدنماركي أن الوضع الحالي في غزة غير قابل للاستمرار، مشددا على ضرورة التمسك بحل الدولتين كطريق مستدام لتحقيق السلام الدائم.

كما أشار إلى أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضمن القانون الدولي، لكن عليها احترام الالتزامات الدولية ووقف العمليات العسكرية التي تزيد من معاناة المدنيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية 61 ألفا و499 قتيلا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.