وزير الخارجية الروسي: موسكو واميركا على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت

نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله الجمعة إن روسيا والولايات المتحدة لا تزالان على اتصال بشأن معاهدة نيو ستارت للأسلحة النووية على الرغم من أن موسكو علقت مشاركتها في الاتفاق.

وقال ريابكوف إنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين موسكو وواشنطن.

وتحدد المعاهدة الموقعة عام 2010 عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن الشهر الماضي تعليق مشاركة موسكو في المعاهدة متهما الولايات المتحدة بمحاولة إلحاق “هزيمة استراتيجية” بروسيا في أوكرانيا.