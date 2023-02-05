وزير الخارجية الروسي يزور العراق لبحث تعزيز العلاقات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيصل إلى بغداد اليوم الأحد لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة.

وأضاف الصحاف أن لافروف، الذي يرأس وفدا يضم ممثلين عن شركات في قطاع النفط والغاز، من المقرر أن يلتقي بنظيره العراقي فؤاد حسين غدا الاثنين.

وأوضح أن الزيارة ستركز على “العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة”.

وقال الصحاف إن وزير الخارجية الروسي سيلتقي غدا أيضا مع كبار المسؤولين العراقيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس البرلمان.