وزير الخارجية الروسي يشيد بترامب وينتقد الأوروبيين بسبب نهجهم تجاه أوكرانيا

منذ ساعتين
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. رويترز

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، إنه بدا جليا خلال القمة الأمريكية الروسية في ألاسكا يوم الجمعة أن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يريدون تحقيق سلام طويل الأمد ومستدام في أوكرانيا.

وأضاف أن الأجواء خلال قمة بوتين وترامب كانت “جيدة جدا”.

وقال لقناة (روسيا 24) التلفزيونية الحكومية “كان من الواضح أن الرئيس الأمريكي وفريقه يريدون حقا تحقيق نتيجة طويلة الأمد ومستدامة وموثوقة قبل كل شيء”.

وقارن لافروف ما وصفه بالموقف الأمريكي البناء وموقف أوروبا، التي شارك بعض قادتها في قمة استثنائية في البيت الأبيض أمس الاثنين مع ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الوضع في أوكرانيا.

وقال لافروف “كان الأوروبيون… يصرون في كل مناسبة على وقف إطلاق النار، (ويقولون) إنهم بعد ذلك سيواصلون إمداد أوكرانيا بالأسلحة”.

    المصدر :
  • رويترز

