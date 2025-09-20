وزير الخارجية السعودي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة بكل المحافل الدولية

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يحضر مؤتمراً صحفياً مع وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني (ليس في الصورة)، في دمشق، سوريا، 31 مايو/أيار 2025. رويترز

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة تشارك هذا العام في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حاملة رسالة السلم والعدل.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “إن المملكة على مدى تاريخها منذ عهد المؤسس وعبر تاريخ ملوك السعودية وصولا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهي تؤكد على مبدأ السلم والحوار والحلول السلمية على كافة الأصعدة”.

أضاف بمناسبة مرور 80 عاما على تأسيس الأمم المتحدة: “كانت المملكة ولا تزال تبذل كافة الجهود التي تعزز السلم العادل في العالم فهي إحدى الدول المؤسسة عام 1945، وشاركت في أول توقيع لميثاق الأمم المتحدة. كما أن للمملكة تاريخ مشرف في فض النزاعات وإحلال السلام عبر جهود الوساطة التي تبذلها وذلك انطلاقا من سياستها الحكيمة وعلاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، ما جعلها وسيطا دوليا موثوقا في المجتمع الدولي”.

وأكد بن فرحان أن المملكة حرصت على بذل كل جهد ممكن في سبيل ترجمة ميثاق الأمم المتحدة إلى واقع ملموس عبر ترسيخ احترام القانون الدولي، وحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودعم قنوات العمل الدولي متعدد الأطراف في جميع المجالات. وجدد التأكيد على سعي المملكة الدائم لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة.

وشدد على أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات السعودية في كل المحافل الدولية، وستبذل كافة جهودها لتحقيق حل عادل يضمن قيام دولة فلسطين مستقلة وفاعلة ويحقق إحلال سلام إقليمي شامل ومستدام.