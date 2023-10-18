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وزير الخارجية السعودي: تركيزنا الحالي ينصب على وقف النار في غزة

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2023 6:58 مساءً
الأمير فيصل بن فرحان

الأمير فيصل بن فرحان

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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أنه يجب تطبيق القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات لـ”العربية” الأربعاء إن “تركيزنا الحالي ينصب على وقف إطلاق النار في غزة”.

كما أضاف أن المملكة مستمرة في تحركاتها لوقف إطلاق النار في غزة”.

إلى ذلك أكد أن “حل الدولتين هو الحل الجذري للقضية الفلسطينية”، مردفاً أنه “يجب إلزام كل الأطراف بحل القضية الفلسطينية وفقاً للشرعية الدولية”.

حصار غزة

يشار إلى أن إسرائيل أطبقت منذ 7 أكتوبر، حصاراً على قطاع غزة المكتظ بالسكان، مغلقة كافة المعابر، ومنعت دخول المساعدات الإنسانية والسلع، كما قطعت الكهرباء والمياه.

وتوعدت رئاسة الحكومة الإسرائيلية بـ”مسح حركة حماس واقتلاعها من غزة”، إثر الهجوم المفاجئ الذي أطلقته في 7 أكتوبر.

بينما ارتفعت أعداد الشهداء في القطاع إلى أكثر من 3 آلاف شخص، وآلاف الإصابات، وسط تناقص الأدوية والمخزون الطبي في المستشفيات.

أما في الجانب الإسرائيلي، فبلغ عدد القتلى نحو 1400، بينهم 220 ضابطاً وجندياً.

يذكر أن السعودية، رئيس القمة الإسلامية في دورتها الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، كانت دعت إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد المدنيين وأمن المنطقة واستقرارها.

    المصدر :
  • العربية

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