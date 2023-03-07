وزير الخارجية السعودي: قرارات انتاج أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف

قال وزير الخارجية السعودي الثلاثاء إن قرارات إنتاج النفط التي تتخذها دول أوبك+ تعكس التوافق داخل التحالف وإن المملكة تعتقد أن سياستها الحالية القائمة على ألا تزيد الإنتاج هذا العام صحيحة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود للصحفيين في لندن “نقول دوما إننا ملتزمون بسوق مستقرة… (وزير الطاقة) يشعر بأن السوق ليست بحاجة إلى تغييرات في الإنتاج حتى نهاية العام”.

وأضاف “جميع القرارات في أوبك وأوبك+ تُتخذ عبر حوار مكثف جدا بين جميع الشركاء… كل بيان أراه من جميع الشركاء في أوبك+ يعكس ذلك التوافق” في إشارة إلى الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ودول أخرى من بينها روسيا.