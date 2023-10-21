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وزير الخارجية السعودي: لوقف التصعيد العسكري في غزة فوراً

منذ 59 دقيقة
الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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أكّد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أنّه “يجب الوقف الفوري للتصعيد العسكري في غزة”.

وأضاف، في كلمته من القاهرة: “المملكة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه”.

وتابع: “نطالب بفتح فوري لممرات إنسانية آمنة إلى غزة ونرفض بشكل قاطع محاولة التهجير القسري للفلسطينيين”.

وأردف: “نطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي، ونرفض بشكل قاطع انتهاكات القانون الإنساني الدولي من أي طرف”.

ورأى أن “الأحداث المأساوية في فلسطين تحتم التحرك العاجل لوقف إطلاق النار، وأولويتنا وقف التصعيد”.

وختم: “نأمل في تحرّك دولي حاسم ينهي الصراع ويحقّق الاستقرار للمنطقة”.

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