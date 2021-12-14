وزير الخارجية السعودي: موقف إيران المتشدد في فيينا مقلق

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن مفاوضات فيينا حالياً لا تدعو للتفاؤل، مشيراً إلى أن هناك على ما يبدو “موقفاً متشدداً إيرانياً” رجع عما تم الاتفاق عليه في الجولات السابقة.

وأضاف على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بقراءة البيان الختامي للقمة الخليجية الـ42 التي عقدت في الرياض اليوم الثلاثاء، “نريد اتفاقا نوويا طويلا وشاملا مع إيران ونتمنى نجاح المفاوضات”.

وتابع “نريد أن يكون لدينا علاقة طبيعية مع إيران وهذا يتوقف عليها”.

كذلك، أكد أن الموقف الإيراني “المتشدد” في مفاوضات فيينا مقلق.

“مماطلة إيرانية”

وقال وزير الخارجية السعودي إن “دول المجلس تتابع المحادثات (النووية الإيرانية) في فيينا وعبرنا عن موقفنا بأن نكون حاضرين في المفاوضات بحكم أن هذا هو الأصح”.

كما، أوضح أن “الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك بعض المماطلة في المحادثات النووية الإيرانية”.

وكانت القمة الخليجية الـ42، انطلقت اليوم الثلاثاء، في قصر الدرعية شمال الرياض برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست أو من يمثلهم، وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات، والتركيز على المستقبل.