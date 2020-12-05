وزير الخارجية السعودي: نتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشان الأزمة الخليجية

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، في مقابلة مع فرانس برس إن حلفاء بلاده ”على الخط نفسه“ في ما يتعلق بحل الأزمة الخليجية، متوقعا التوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها، مشيرا إلى أن ”جميع الأطراف المعنية ستكون مشاركة في الحل النهائي“.

وأضاف ”نتعاون بشكل كامل مع شركائنا في ما يتعلق بهذه العملية ونرى احتمالات إيجابية للغاية باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي“.

وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على وجوب التشاور مع دول الخليج “بشكل كامل” في حال أُعيد إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران، محذرا بأنه الطريق الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام.

وقال الأمير فيصل “بشكل أساسي، ما نتوقعه هو أن يتم التشاور معنا بشكل كامل وأن يتم التشاور بشكل كامل معنا ومع أصدقائنا الإقليميين بشأن ما يحدث، في ما يتعلّق بالمفاوضات مع إيران”