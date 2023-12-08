وزير الخارجية السعودي: وقف القتال في غزة ليس أولوية للمجتمع الدولي

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الجمعة 8-12-2023) في واشنطن إن هناك حاجة إلى وقف فوري للقتال في غزة لكن لا يبدو أن ذلك يمثل أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي.

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أنه يجب أن تكون هناك أيضا خارطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار الوزير السعودي إلى أن الجميع لم يبذلوا جهودا كافية وبشكل خاص من يتمتعون بنفوذ، آملاً أن تبذل واشنطن المزيد.

محذراً من ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين في غزة، والوضع الإنساني يتدهور، مضيفاً “نحن بحاجة إلى زيادة فورية وكبيرة للمساعدات الإنسانية في غزة”.

كما طالب وزير الخارجية السعودي أن تكون هناك خريطة طريق موثوقة لإقامة دولة فلسطينية.