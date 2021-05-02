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وزير الخارجية السعودي ومستشار وزير الخارجية الأميركي بحثا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

منذ 4 ساعات
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

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استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم الثلاثاء، مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليت والوفد المرافق الذي ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية فقد جرى خلال الاستقبال، مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيالها، كما تم التطرق إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وحضر الاستقبال الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي، ومدير إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية الدكتور رائد قرملي.

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