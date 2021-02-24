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وزير الخارجية السعودي يزور سلطنة عمان لتعزيز التعاون الثنائي

24 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2021 6:07 مساءً
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان

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غادر وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أراضي السلطنة بعد زيارة قصيرة أجرى خلالها مباحثات مع وزير الخارجية العُماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الأربعاء.

ووفقا للوكالة الرسمية، فقد تم التباحث في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن ”الجانبين أعربا عن اعتزازهما العميق بالعلاقات التاريخية الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على تعزيز المصالح المشتركة وفتح آفاق جديدة ومتنوعة داعمة لفرص التجارة والاستثمار والسياحة، إلى جانب تطوير التعاون العلمي، وفي قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن السيبراني والصحة والثروة الزراعية والسمكية والبيئة وغير ذلك من المجالات“.

وتبادل الجانبان على الصعيد الدبلوماسي والسياسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

كما أكدا على أهمية العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون الخليجي، ومتابعة نتائج قمة العُلا التي استضافتها المملكة السعودية في الخامس من كانون الثاني يناير 2021.

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