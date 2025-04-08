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وزير الخارجية السعودي يصل إلى أمريكا‭ ‬في زيارة رسمية

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أبريل - 2025 5:46 مساءً
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان. رويترز

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قال مصدر مقرب من الديوان الملكي السعودي لرويترز إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستهدف التخطيط لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقعة للمملكة هذا الربيع.

وأضاف المصدر إن الأمير فيصل سيناقش أيضا الوضع في غزة والحوثيين في اليمن مع مسؤولي الحكومة الأمريكية.

وتابع المصدر أن الزيارة كانت مقررة قبل إعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الأسبوع الماضي. وهز قرار ترامب بشأن الرسوم الأسواق وأثار مخاوف من حدوث ركود عالمي قد يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، الذي يأتي على رأس الصادرات السعودية.

وأكد مصدر رسمي وصول الأمير فيصل إلى واشنطن لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

ويخطط ترامب لزيارة السعودية في وقت مبكر من مايو أيار لتوقيع اتفاقية استثمار فيما ستكون أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية، مع التخطيط أيضا للتوقف في كل من قطر والإمارات.

وجعل ترامب السعودية وإسرائيل المحطتين الأوليين في أول جولة خارجية له خلال ولايته الأولى في 2017.

واجتمع الرئيس الأمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض أمس الاثنين وناقشا اقتراحا أمريكيا بالسيطرة على غزة.

وقوبلت خطة ترامب باستنكار دول في أنحاء العالم منها السعودية.

وقال ترامب أمس الاثنين إنه يود أن تتوقف الحرب في غزة ويعتقد أن ذلك قد يحدث قريبا نسبيا.

وفي اليمن، تشن الولايات المتحدة غارات جوية على الحوثيين المتحالفين مع إيران في محاولة لإجبار الجماعة على إنهاء هجماتها على الملاحة في البحر الأحمر.

وهذه الضربات الجوية هي أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي ترامب منصبه في يناير كانون الثاني.

    المصدر :
  • رويترز

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