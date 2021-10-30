الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية السعودي يكشف عن مصير المحادثات بين الرياض وطهران

30 - أكتوبر - 2021
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

A A A
طباعة المقال

أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المحادثات بين المملكة وإيران “ودية”، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تحقيق أي تقدم كبير في إطارها حتى الآن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن بن فرحان قوله في حديث خاص، اليوم السبت، أن المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدما كبيرا.

وأكدت السعودية وإيران أنهما عقدتا خلال الأشهر الماضية 4 جولات من المحادثات في بغداد، التي تطرقت إلى تطبيع العلاقات المقطوعة بين البلدين منذ 6 سنوات إضافة إلى مناقشة الملفات الإقليمية مثل اليمن ولبنان.

وأعلن وزير الخارجية السعودي سابقا أن المملكة عقدت في 21 سبتمبر جولة محادثات مباشرة أولى مع حكومة إيران الجديدة في إطار عملية تفاوض بدأت في وقت سابق من هذا العام لخفض التوتر بين الدولتين.

وقال: “لا تزال هذه المحادثات في المرحلة الاستكشافية. نأمل أن تضع أساسا لمعالجة المواضيع العالقة بين الطرفين وسوف نسعى ونعمل على تحقيق ذلك”.

وقال نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن المناقشات “تتحرك على المسار الصحيح”، حيث صرح: “لقد حققنا نتائج واتفاقات، لكننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الحوار”.

    المزيد من أخبار العالم

    البنك المركزي المصري
    البنك المركزي المصري يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
    محطة زابوريجيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تهدد بإغلاق محطة زابوريجيا النووية.. وأوكرانيا تحذر
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أوكرانيا تتهم روسيا بالتجهيز "لاستفزاز" عند محطة زابوريجيا النووية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟