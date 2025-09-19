وزير الخارجية السوري يرفع علم سوريا في مقر السفارة بواشنطن

رفع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، علم بلاده فوق مبنى السفارة في العاصمة الأميركية واشنطن، معرباً عن تطلع دمشق لرفع جميع العقوبات عن سوريا بما في ذلك قانون “قيصر”.

وفي عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقع حينها قانون “قيصر”، الذي فرض عقوبات على فلول النظام البائد وأشخاص آخرين مسؤولين عن الفظائع المرتكبة خلال الحرب الأهلية.

في لحظة تاريخية، وزير الخارجية والمغتربين السيد أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن. pic.twitter.com/PWyUEGSIBK — وزارة الخارجية والمغتربين السورية (@syrianmofaex) September 19, 2025

والتقى الشيباني، الخميس، في واشنطن عدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، وذلك بحضور المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي بشكل مسؤول وآمن، وبما يضمن تعزيز الجهود المشتركة في مكافحة تمويل الإرهاب، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها وزير الخارجية السوري إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات موسعة.

كما التقى الشيباني مع عدد من أعضاء الكونغرس لبحث العلاقات الثنائية ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وأصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاءات مؤقتة من هذه العقوبات، إلا أن إلغاءها بشكل كامل يتطلب تصويتاً في الكونغرس.