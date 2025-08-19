وزير الخارجية السويسري: نحن على استعداد لاستضافة بوتين في أي محادثات سلام

قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستكون مستعدة لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أي محادثات سلام بشأن أوكرانيا على الرغم من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه.

وسويسرا المحايدة من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكن كاسيس قال لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية إن البلاد قد تستقبل بوتين إذا زارها لأغراض السلام فقط.

وأضاف كاسيس “لهذا علاقة بدورنا الدبلوماسي مع جنيف الدولية باعتبارها المقر (الأوروبي) للأمم المتحدة”.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح أن تكون جنيف مكانا محتملا لمحادثات السلام الأوكرانية بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزيلينسكي وزعماء أوروبيين في واشنطن.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتها في 2023، أي بعد أكثر من عام بقليل من بدء روسيا غزوها لأوكرانيا، متهمة بوتين بارتكاب جريمة حرب بنقل مئات الأطفال من أوكرانيا.