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وزير الخارجية الصيني يدعو مجددا إلى "الحوار" لحل الأزمة الأوكرانية

منذ 33 دقيقة
وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"

وزير الخارجية الصيني "وانغ يي"

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي (السبت 18-2-2023) خلال مؤتمر ميونيخ للأمن إن بلاده “لا تقف مكتوفة الأيدي ولا تسكب الوقود على النار” فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، مع مواصلة الدعوة إلى السلام والحوار.

وأضاف وانغ، مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني “أقترح أن يبدأ الجميع في التفكير بهدوء، وخاصة الأصدقاء في أوروبا، في نوعية الجهود التي يمكننا بذلها لوقف هذه الحرب”.

وقال “هناك بعض القوى التي لا ترغب على ما يبدو في نجاح المفاوضات أو انتهاء الحرب قريبا”.

وأضاف أن الصين ستحدد موقفها بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية في وثيقة سوف تشير إلى ضرورة احترام وحدة أراضي جميع الدول.

ومن ناحية أخرى قال وانغ، ردا على طلب لطمأنة الجمهور بأن التصعيد العسكري ليس وشيكا في مضيق تايوان، إن “قوى الاستقلال” التايوانية لا تتوافق مع السلام.

وتعتبر الصين تايوان ذات الحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

وقال وانغ “إذا أردنا السلام عبر مضيق تايوان فيجب علينا أن نعارض قوى الاستقلال التايوانية بحزم وأن نحافظ تماما على سياسة الصين الواحدة”.

    المصدر :
  • رويترز

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