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وزير الخارجية الصيني ينتقد واشنطن: لا يمكن لعجلة التاريخ أن تعود للوراء

منذ ساعتين
وزير الخارجية الصيني وانغ يي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي

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قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الجمعة إن “الولايات المتحدة لا يمكنها التصرف بتهور، ولا يمكن لعجلة التاريخ أن تعود إلى الوراء”، في تعليق على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بكين.

ورفعت الصين اليوم الجمعة الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 125 بالمئة، ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 145 بالمئة، مما يزيد من مخاطر اشتعال حرب تجارية تهدد بزعزعة سلاسل التوريد العالمية.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء 4 نيسان/أبريل، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ”إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة”، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
• %34 على الواردات الصينية.
• %24 على الواردات اليابانية.
• %20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة “سي إن إن بيزنس” الأميركية.

    المصدر :
  • رويترز

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