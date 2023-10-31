وزير الخارجية العماني: لمحاكمة إسرائيل على "استهدافها المتعمد للمدنيين" في غزة

دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لإجراء تحقيق مستقل ومحاكمة إسرائيل على “استهدافها المتعمد للمدنيين” في غزة.

وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء العمانية، الثلاثاء، إن “إسرائيل استهدفت بشكل متعمد أيضاً منشآت الفلسطينيين وحرمتهم من احتياجاتهم الإنسانية وجوعتهم وأخضتعهم للحصار والعقاب الجماعي”.

كما أضاف أن “الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر الإبادة الجماعية أو العقاب الجماعي واستهداف الأبرياء من المدنيين”، مؤكداً أن “منع وصول المساعدات الإنسانية للسكان هو جريمة بموجب القانون الدولي”.

كذلك طالب البوسعيدي بإطلاق عملية سلام بين إسرائيل والفلسطينيين “تشمل جميع الأطراف دون إقصاء”، بما فيها حماس.

وشدد على أن بلاده ملتزمة بالحلول السياسية المستندة إلى الحوار وسيادة القانون الدولي، وضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة وردع إسرائيل “لانتهاكها القانون الدولي واستمرار عملياتها العسكرية في قتل المدنيين داخل القطاع”.

كما ختم قائلاً إن “العمل العسكري الحالي لإسرائيل لا يعد إجراء ضرورياً للدفاع عن النفس لأن جميع الدول تُدين وتستنكر استهداف المدنيين مهما كانت جنسياتهم”.