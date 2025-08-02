وزير الخارجية الفرنسي: المساعدات يجب أن تتدفق بكميات كبيرة إلى غزة

شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو مجدداً على أنه يجب نزع سلاح حركة حماس وإبعادها عن قطاع غزة.

وأضاف بارو في منشور على حسابه في منصة “إكس” السبت إن المساعدات يجب أن تتدفق بكميات كبيرة إلى غزة.

كما أردف أنه “يجب إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس دون قيد أو شرط”.

“الحرب ستستمر ما لم يطلق الأسرى”

يأتي ذلك فيما حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بوقت سابق السبت، من أن “المعركة في غزة ستستمر بلا هوادة” ما لم يتم إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وقال زامير في بيان عسكري: “سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة”، وفق وكالة فرانس برس.

واشنطن “لا تريد توسيع الحرب”

من جهته، أكد المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي التقى عائلات الأسرى في تل أبيب السبت، أن الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب في غزة بل تود وضع حد لها. وشدد على أهمية إطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين.

كما أردف ويتكوف أن حماس مستعدة لنزع سلاحها لإنهاء الحرب، على ما أفادت وكالة رويترز.

غير أنها حماس ردت على تصريحات ويتكوف موضحة أن “لا تخلي عن السلاح دون قيام الدولة الفلسطينية”.