وزير الخارجية الفرنسي: دول أوروبية تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر نيويورك

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن دولا أوروبية أخرى ستؤكد عزمها على الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة، الاثنين والثلاثاء، في نيويورك، في أعقاب التزام فرنسا بإعلان هذا الاعتراف في أيلول/سبتمبر.

وقال بارو في مقابلة أجرتها معه الأسبوعية “لا تريبون ديمانش”، إن احتمال وجود دولة فلسطينية لم يكن يوما ضروريا بقدر ما هو اليوم.

كما شدد على أن فرنسا تندد بتدمير قطاع غزة والاستيطان الإسرائيلي الجامح في الضفة الغربية الذي يقوض مفهوم التواصل الجغرافي، وتقاعس الأسرة الدولية.

ورأى أنه من الوهم الاعتقاد بإمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح الرهائن لدى حماس واستسلام الحركة بدون أن يتم مسبقا رسم أفق سياسي.

وأكد أنه مع السعودية، اللاعب الأساسي في المنطقة، ستعرض بلاده رؤية مشتركة لما بعد الحرب بهدف ضمان إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة وبالتالي تمهيد الطريق لحل الدولتين.

جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، أن فرنسا ستعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/سبتمبر.

وكتب في رسالة موجّهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عبّاس، أن فرنسا “ستحشد كلّ الذين يريدون المشاركة في المبادرة من شركائها الدوليين”.

بدورها، سارعت إسرائيل إلى انتقاد القرار، معتبرة أنه “يكافئ الإرهاب”، ورأت أنه “وصمة عار في تاريخ فرنسا”.

“لحظة حاسمة”

يذكر أن ممثلة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر نيويورك كانت صرّحت حول حل الدولتين، الأحد، بأن المؤتمر هو “لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط وإنما لنا جميعاً”.

وقالت عضو المفوضية الأوروبية مسؤولة المتوسط دوبرافكا سويسكا: “السلام والازدهار في جوارنا المباشر يفيد أوروبا أيضاً، ويجب أن يكون هذا المؤتمر ترجمة المواقف إلى أفعال”.

ومن المقرر أن تستضيف الأمم المتحدة في نيويورك، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، أعمال “المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين”، برئاسة وزيري الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والسعودي الأمير فيصل بن فرحان في سياق المبادرة التي بدأتها المملكة العربية السعودية وفرنسا منذ أشهر.