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وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية "مخزية"

منذ 33 دقيقة
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز

وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو. رويترز

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قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الخميس، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في “إراقة الدماء” ويجب أن تتوقف.

وأضاف للصحفيين بعد الاجتماع مع نظيره القبرصي في نيقوسيا “أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف”.

من جهته، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم “إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن”.

وأضاف الوزير، في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية، أن “حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة”.

وأكد فاديفول أن مؤتمر الأمم المتحدة الأخير حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي قاطعته الولايات المتحدة وإسرائيل، يظهر أن “إسرائيل تجد نفسها بشكل متزايد ضمن الأقلية”.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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