وزير الخارجية الفلسطيني: لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة

قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الأربعاء، إنه لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها.

وأضاف الوزير في كلمة ألقاها عن بُعد في اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد بالقاهرة أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح.

كما قال “إسرائيل تعتبر المساعدات جزءا من ضغطها على السكان لإجبارهم على النزوح ومن ثم التهجير… الفلسطينيون تم دفعهم للنزوح في رفح”.

ومضى قائلا إن هناك تدميرا منهجيا لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية “بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم”.

وتابع “إسرائيل مستمرة في حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني أمام عجز دولي… إسرائيل تشن حرب تجويع والأعداد في زيادة وخصوصا بين الأطفال… إسرائيل تعرقل جميع جهود المنظمات الإنسانية”.

من جانبه، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في الاجتماع “من العار أن تقف البشرية مكتوفة الأيدي والفلسطينيون يُقتلون جوعا أو قصفا أو قنصا”.

وأضاف “ما يجري في غزة حرب إبادة كاملة ضد شعب بأكمله، أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع”.

يأتي هذا في حين تشن إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة، وصل ضحاياها إلى أكثر من 30534 ضحية و71920 مصاباً.