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وزير الخارجية الفلسطيني: يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في غزة

26 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2023 1:08 مساءً
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الخميس في لاهاي إنه يتوجب على إسرائيل الموافقة على وقف تام لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل السماح بدخول المساعدات الإنسانية الضرورية على نحو عاجل.

ومن المتوقع أن يدعو قادة الاتحاد الأوروبي الخميس إلى فترات هدنة إنسانية من القصف في غزة للسماح بدخول المساعدات، لكن المالكي قال إن هذا الاقتراح غير مقبول لأنه لن يضمن دخول المساعدات وعودة إمدادات المياه والكهرباء.

فيما وأشارت المسودة إلى أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيعبرون عن “قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة والدعوة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل متواصل وسريع وآمن ودون عوائق لتصل لمن هم في حاجة إليها عبر كل الإجراءات الضرورية بما يشمل ممرات وهدنات إنسانية”.

وأضافت المسودة “الاتحاد الأوروبي سيعمل عن كثب مع شركاء في المنطقة لحماية المدنيين وتقديم المساعدة وتسهيل الوصول للأغذية والمياه والأدوية والرعاية الطبية والوقود والمأوى مع ضمان أن مثل تلك المساعدة لن يساء استغلالها من منظمات إرهابية”.

هذا وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة للجزيرة، أن المساعدات التي دخلت القطاع لا تكفي مركز إيواء واحدا لـ24 ساعة، كما وأشار إلى أن آلية إدخال المساعدات هزيلة ولا تتناسب مع الحاجات الهائلة للقطاع.

    المصدر :
  • الجزيرة
  • رويترز

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