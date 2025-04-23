وزير الخارجية القطري: نعمل مع الأمريكيين والأشقاء لرفع العقوبات المفروضة على سوريا

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الولايات المتحدة الأميركية منفتحة بشأن سوريا، مؤكداً على أهمية رفع العقوبات المفروضة عليها.

وفي تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، عقب مباحثاته مع نظيره الأميركي، ماركو روبيو، أوضح الوزير القطري أن الإدارة الأميركية “منفتحة” بشأن سوريا، مضيفاً أنه “من المهم جداً أن يكون هناك رفع العقوبات عن سوريا كي تتمكن حكومتها من العمل وتوصيل الخدمات للشعب السوري الشقيق”.

وقال وزير الخارجية القطري: “وجدنا نفساً إيجابياً في هذا الاتجاه”، مؤكداً أن دولة قطر “تعمل وتنسق مع الأشقاء في المنطقة للوصول إلى حلول لرفع العقوبات، وتيسير الأعمال في سوريا حتى تخرج من هذه المرحلة الصعبة”.

وسبق أن أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، محمد الخليفي، أن بلاده ستطرح خلال زيارتها إلى واشنطن مسألة العقوبات المفروضة على سوريا وتمويل الغاز.

وفي تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الخليفي إن المباحثات مع الجانب الأميركي ستتطرق أيضاً إلى ملف زيادة رواتب القطاع العام في سوريا.

وأضاف أن الجانب القطري سيناقش مع المسؤولين الأميركيين مسألة التمويل القطري لإمدادات الغاز إلى سوريا، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يخضع حالياً لنقاشات دقيقة مع الشركاء الأميركيين بهدف بحث آلية المضي قدماً في تنفيذه.