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وزير الخارجية القطري يؤكد استمرار التنسيق مع أميركا لخفض التصعيد في غزة

منذ 49 دقيقة
رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

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قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان السبت إن الوزير الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أكد استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين للإفراج عن الرهائن وخفض التصعيد في قطاع غزة.

وتحدث الوزير القطري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي اليوم السبت 21\10\2023.

وقبلها، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحماس في غزة، من بينها منصات إطلاق صواريخ.

وأضاف أن الضرر الناجم عن إحدى الغارات في منطقة قريبة من كنيسة الروم لم يكن متعمدا، مشيرا إلى أن حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في مناطق مأهولة بالسكان.

وأفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 352 شهيداً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الشهداء في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا.

وأضافت أن “70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين”.

وفي المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل برشقة صاروخية جديدة، وكذلك أعلنتا قصف أسدود برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين.

    المصدر :
  • رويترز

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