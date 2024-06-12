وزير الخارجية الكولومبي يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وصف وزير الخارجية الكولومبي لويس غيلبرتو موريلو الحرب الإسرائيلية على غزة بأنها “غير مقبولة”، داعيا دول العالم إلى الوحدة والتضامن من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

جاء ذلك في كلمته، الثلاثاء، في “مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة” الذي تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت.

وقال موريلو في حديثه عن وقوع أحداث “مفجعة” في غزة: “يواجه الشعب الفلسطيني إبادة جماعية اليوم، ويجب أن نعلن ذلك بوضوح”.

وأضاف: “هناك حرب سخيفة غير عادلة تقع هناك (غزة)، وعلى المجتمع الدولي أن يتدخل بشكل عاجل وفعال”، وأوضح أن كولومبيا مستعدة لتقديم كافة أنواع الدعم.

وذكَّر موريلو بأنهم مشاركون في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أنهم يدعمون أيضا قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن الحكومة الإسرائيلية.

وفي 3 مايو/أيار الماضي أعلنت كولومبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب حربها على الشعب الفلسطيني في غزة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بالعديد من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023.

وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 أسيرا من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.