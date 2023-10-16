وزير الخارجية المصري: إسرائيل لم تسمح بفتح معبر رفح من غزة

أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ بعد موقفاً يسمح بفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف شكري أن مصر تهدف منذ اندلاع الصراع إلى استمرار تشغيل معبر رفح، ووصف الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة بأنه خطير.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد صرّح في وقت سابق، بأن بلاده تسعى إلى إخراج الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الخطة تقضي بفتح المعبر من الظهر حتى الخامسة مساء اليوم السبت.

وذكر المسؤول أن واشنطن والقاهرة توافقتا على فتح معبر رفح للأميركيين.