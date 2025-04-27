وزير الخارجية المصري بحث مع نظيره الباكستاني التطورات الأخيرة بعد هجوم كشمير

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار التطورات الأخيرة في كشمير، وآثار الهجوم على الإقليم مؤخرا.

وأفاد بيان للخارجية المصرية، أن الوزيرين ناقشا التطورات في منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الإرهابي في كشمير، وأكد عبد العاطى “أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيدا من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا”.

من جهته، أشاد وزير خارجية باكستان بالعلاقات التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدا الحرص من جانبهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما استعرض من جانبه موقف بلاده ازاء التطورات في منطقة جنوب آسيا.

وأشاد وزير الخارجية المصري بالعلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معربا عن الحرص علي مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلي آفاق أرحب في المجالات المختلفة، والتطلع لفتح آفاق جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ويوم الخميس، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعرب عن تعازيه وتضامن مصر مع أسر الضحايا جراء الحادث “الإرهابي” الذي استهدف السائحين الهنود بولاية كشمير.

وشدد السيسي خلال الاتصال، على إدانة مصر لكل أشكال الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى الجهود المصرية للتصدي لظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف وفق مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد المتصلة بتلك الظاهرة.

وأدانت مصر في بيان لوزارة الخارجية بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف سياحا في كشمير من دول مختلفة، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين من المدنيين.

وأكدت مصر وقوفها بجانب الهند في مواجهة كل أشكال العنف والإرهاب التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وأسفر هجوم إرهابي في منطقة جامو وكشمير شمالي الهند، يوم الثلاثاء، عن مقتل 28 شخصا وإصابة 11 آخرين.