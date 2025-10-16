وزير الخارجية المصري: قمة شرم الشيخ علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة

عقد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، سلسلة لقاءات مع وسائل الإعلام الأجنبية لاستعراض جهود مصر في إنهاء الحرب في غزة وقمة شرم الشيخ للسلام التي انعقدت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وقد استضافته الإعلامية كريستيان أمانبور على قناة “سي إن إن” CNN، وشارك في برنامج “Face the Nation” على قناة “سي بي إس” CBS الأميركية، الذي يُعد من أبرز البرامج السياسية في الولايات المتحدة. كما استضافته الإعلامية بيكي أندرسون على قناة “سي إن إن” CNN، وأجرى حواراً مطولاً مع وكالة “أسوشيتد برس”.

وشدد وزير الخارجية على أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، التي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وأشار إلى أنها مثلت علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار بالمنطقة، ودشنت فصلاً جديداً في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط.

كما استعرض مواقف مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيال التطورات الجارية في قطاع غزة والمنطقة. وتطرق إلى رؤية مصر حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحوكمة في قطاع غزة، والترتيبات الأمنية، والمساعدات الإنسانية للقطاع. واستعرض أيضاً خطط إعادة الإعمار في غزة، مشيراً إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وأبرز وزير الخارجية الدور الريادي الذي لعبته مصر في نجاح المفاوضات بشأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة. وشدد على استمرار سعيها الحثيث لتخفيف التداعيات الكارثية للحرب على قطاع غزة، ومضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية إليه. كما أكد على مساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية.

ودعا كافة أعضاء المجتمع الدولي للإسهام بصورة ملموسة في جهود إحلال السلام في المنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود إمداد المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة عبر منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم خطط وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تعد مكوناً رئيسياً لاستعادة السلم والاستقرار في قطاع غزة والمنطقة.

وشدد الوزير عبدالعاطي على أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة، واحترام طرفي النزاع لكافة التزاماتهما المتعلقة بتبادل الرهائن والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك للبدء في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية بدعم من المجتمع الدولي.

وأعرب عن التطلع لأن تضع الجهود الراهنة حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتبدأ مساراً سياسياً للتسوية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.