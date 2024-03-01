وزير الخارجية المصري: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري (الجمعة 1-3-2024) إن بلاده تأمل في أن تفلح المحادثات التي بدأتها قطر في التوصل إلى اتفاق لوقف أعمال القتال في غزة قبل بداية شهر رمضان.

وقال شكري في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا “نأمل أن نتمكن من التوصل إلى وقف للأعمال القتالية وتبادل الرهائن. يدرك الجميع أن لدينا فترة زمنية محدودة للنجاح قبل بداية شهر رمضان”.

في سياق متصل، قالت الحكومة البرازيلية، الجمعة إن مقتل أكثر من 100 شخص كانوا يسعون للحصول على مساعدات إنسانية في غزة يظهر أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ليس له “حدود أخلاقية أو قانونية”، مجددة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان “الإنسانية تخذل المدنيين في غزة. وحان الوقت لمنع المزيد من المذابح… ويجب على المجتمع الدولي الدعوة إلى وقفها وتجنب ارتكاب فظائع جديدة”.

وقالت البرازيل إن “حكومة نتنياهو أظهرت مرة أخرى من خلال أفعالها وتصريحاتها أن العمل العسكري في غزة ليس له حدود أخلاقية أو قانونية”، ووصفت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول الواقعة بأنها “تنطوي على استخفاف”.