وزير الخارجية المصري يؤكد خلال لقائه نظيره السوري دعم بلاده لوحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، موقف مصر الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر اليوم أن الوزير عبد العاطي شدد على دعم مؤسسات الدولة الوطنية في سوريا، بما يضمن استعادة سيادتها الكاملة وصون مقدرات الشعب السوري، مؤكداً أن المسار السياسي بمشاركة جميع مكونات الشعب السوري يمثِّل ركيزةً أساسيةً لتحقيق الاستقرار المستدام.

وأشار عبد العاطي إلى أن استعادة سوريا لعافيتها ودورها الطبيعي داخل محيطها العربي والإقليمي يُعد هدفاً أساسياً يعزز الأمن القومي العربي، مؤكداً أهمية استمرار جهود مكافحة الإرهاب والتطرف.

كما جدد الوزير المصري رفض بلاده القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية، محذراً من خطورة محاولات استغلال الأوضاع الراهنة لتبرير التدخلات الخارجية، ومشدداً على أن مصر تواصل في اتصالاتها الإقليمية والدولية التأكيد على ضرورة احترام وحدة سوريا وسيادتها الكاملة، ورفض أي محاولات للمساس بأمنها واستقرارها.