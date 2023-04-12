وزير الخارجية المصري يزور تركيا الخميس

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الأربعاء إن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه للعاصمة التركية أنقرة، الخميس، تلبية لدعوة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأوضح البيان أن الزيارة التي تأتي استكمالا للمباحثات التي أجريت خلال زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة في شهر مارس آذار الماضي، تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و”التشاور حول عد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك”.

ويوم الاثنين، قالت أنقرة إن من المرجح أن يزور شكري تركيا هذا الأسبوع، مشيرة لاحتمال إحراز تقدم فيما يتعلق بعودة سفيري كلا البلدين لمباشرة أعمالهما بعد قطع العلاقات قبل عشر سنوات.

وقال جاويش أوغلو لقناة إيه خبر التلفزيونية الخاصة “حان الوقت لاتخاذ خطوات ملموسة. يمكننا خلال زيارة شكري اتخاذ خطوات لتعيين سفيرين”.

وزار جاويش أوغلو القاهرة الشهر الماضي بعد عشر سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في 2013.

كما زار شكري تركيا في نهاية فبراير شباط للتعبير عن تضامن مصر بعد الزلزال المدمر والهزات اللاحقة له التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا.

وبدأت المشاورات بين كبار مسؤولي وزارتي الخارجية في أنقرة والقاهرة في 2021 عندما سعت تركيا إلى تحسين علاقاتها مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

لكن تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة أخذ في التسارع بعد أن تصافح الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان في الدوحة خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة لكرة القدم التي استضافتها قطر.