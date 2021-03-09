السبت 10 ذو الحجة 1443 ﻫ - 9 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الخارجية اليمني: دعم طهران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في البلاد

9 - مارس - 2021
وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك

وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك أن دعم طهران لميليشيات الحوثي يعرقل عملية السلام في البلاد، لأنها تسخر نفوذها في اليمن لخدمة أجندتها السياسية.

وأضاف بن مبارك اليوم الثلاثاء خلال ندوة نظمها مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني التابع لمعهد الدوحة للدراسات العليا “إن العامل الخارجي المتمثل في إيران يشكل تحدياً كبيراً لعملية السلام في بلادنا، بعد أن تمكنت إيران من السيطرة على القرار الحوثي وتحويل اليمن إلى ورقة تفاوضية في خدمة أجندتها السياسية ومشروعها التوسعي في المنطقة”، وفق ما نقلته الخارجية اليمنية عبر حسابها على “تويتر”.

كما أشار إلى الجهود السياسية المبذولة لتحقيق السلام في اليمن والتحديات التي تواجهها في ظل تعنت ميليشيات الحوثي الانقلابية ورفضها لكافة جهود السلام واستمرارها في التصعيد العسكري في عدد من محافظات الجمهورية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان وعرقلة عمليات الإغاثة الإنسانية والسيطرة على المساعدات وتحويلها لخدمة مجهودها الحربي.

    المزيد من أخبار العالم

    مسرح اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي
    في اليابان.. استئناف حملة الانتخابات بعد يوم واحد من اغتيال شينزو آبي
    وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال قمة العشرين
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    هجوم دبلوماسي غربي على روسيا في قمة العشرين.. "أوكرانيا ليست بلدكم"
    تونس.. سعيد: هناك أخطاء تسربت لنص مشروع الدستور

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: هناك العديد من المدارس الخاصة تفلتت بموضوع زيادات الأقساط
    اليكم موعد نتائج البريفيه والثانوية العامة
    قرار قضائي مفاجئ بشأن تعرفة الإتصالات والقرم: لدينا أسبوعين للرد