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وزير الخارجية: ايطاليان في عداد المفقودين قرب غزة

منذ 6 دقائق
ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

ويزر الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني

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قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاثنين إن زوجين يحملان الجنسية المزدوجة الإيطالية والإسرائيلية اختفيا من المنطقة التي كانا يعيشان فيها بالقرب من غزة ومن المحتمل أن يكونا قد تم احتجازهما كرهينتين.

وقال تاياني لإذاعة (راي) الرسمية “إنهما رجل وامرأة.. زوج وزوجته… كانا يعيشان في حي بيري. ولا يجيبان على الاتصالات الهاتفية من عائلتهما”.

وأضاف “نأمل في العثور عليهما، لكن ليس لدينا أي أخبار أخرى في الوقت الحالي. ومن المحتمل أنهما قد اختطفا”.

ولم يذكر اسميهما.

واقتحم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية حماس الحدود إلى جنوب إسرائيل يوم السبت في هجوم مفاجئ مما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص واحتجاز العشرات كرهائن تم نقلهم إلى غزة.

    المصدر :
  • رويترز

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