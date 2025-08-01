وزير الخارجية: فرنسا ترسل 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى غزة

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الجمعة إن باريس سترسل أربع رحلات جوية محملة بعشرة أطنان من المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن.

وقال بارو لشبكة فرانس إنفو “هذه مساعدات طارئة، لكنها لا تزال غير كافية” في مواجهة هذا الوضع المروع.

وأشار مرصد عالمي للجوع (مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يوم الثلاثاء إلى أن سيناريو المجاعة يتكشف في قطاع غزة، مع زيادة حادة في سوء التغذية ووفاة أطفال دون سن الخامسة لأسباب تتعلق بالجوع وتقييد شديد لوصول المساعدات الإنسانية.

كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إن تدفق المساعدات إلى قطاع غزة يجب أن يصبح «هائلاً كالمحيط».

وقال “يجب أن تتدفق إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود في موجات ودون عوائق”، واصفاً تحذيراً أصدرته مبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، بأنه يؤكد “ما كنا نخشاه: غزة على شفا المجاعة”.

وأضاف في بيان “يواجه الفلسطينيون في غزة كارثة إنسانية لها أبعاد مروعة. هذا ليس تحذيراً، وإنما هو واقع يتكشف أمام أعيننا”.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بأن يكون هناك “وصول إنساني كامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء القطاع”.

وتابع غوتيريش “نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري ودائم .. هذا اختبار لإنسانيتنا المشتركة – واختبار لا يمكننا تحمّل الفشل فيه”.

وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتغلق إسرائيل منذ الثاني من مارس/آذار 2025 جميع المعابر مع قطاع غزة وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، مما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وحتى صباح الأحد بلغ عدد شهداء التجويع وسوء التغذية 147 فلسطينيا -بينهم 88 طفلا- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلفت الحرب على غزة أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.