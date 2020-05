صورة وتعليق بسيط لوزير الخارجية الأميركي عن تهريب مادورو أطناناً من الذهب إلى إيران

ونشر في تغريدة عبر “تويتر”، السبت، صورة تظهر مادورو ممسكاً بالذهب وإلى جانبه طائرة إيرانية، معلقاً “نهب بلطجية مادورو 9 أطنان من سبائك الذهب وأرسلوها إلى النظام الإيراني”.

Maduro's thugs looted nine tons of gold bars and sent it to the Iranian regime. The world's leading thieves are partnering with the world's leading state sponsor of terror. The greatest victims are the Venezuelan and Iranian people. pic.twitter.com/EP7iP6FVJx

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 2, 2020