وزير الخزانة الأمريكي: البنك المركزي يجب أن يكون مستقلاً لكنه ارتكب أخطاء

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، اليوم الاثنين، إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مستقل وينبغي أن يبقى كذلك، لكنه “ارتكب أخطاء كثيرة”.

ودافع بيسنت عن حق الرئيس دونالد ترامب في إقالة ليسا كوك، عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي بسبب ادعاءات بارتكابها جرائم احتيال في قروض رهن عقاري.

وانتقد ترامب البنك المركزي ورئيسه جيروم باول على مدى عدة أشهر لعدم خفض أسعار الفائدة، وهاجم باول مؤخرا بسبب تكلفة تجديد مقر البنك في واشنطن.

وقال بيسنت في مقابلة مع رويترز بمطعم في إحدى ضواحي واشنطن “يجب أن يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي مستقلا. الاحتياطي الاتحادي مستقل، لكنني أعتقد أيضا أنه ارتكب أخطاء كثيرة”.