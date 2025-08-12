الأربعاء 18 صفر 1447 ﻫ - 13 أغسطس 2025 |
وزير الخزانة الأمريكي: سنلتقي مسؤولين صينيين خلال شهرين أو ثلاثة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن المسؤولين التجاريين الأمريكيين سيجتمعون مرة أخرى مع نظرائهم الصينيين في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر لمناقشة مستقبل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تمديد الشركاء التجاريين هدنة التعريفة الجمركية لمدة 90 يوما أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية كبيرة على السلع بين البلدين.

وفي مقابلة على شبكة فوكس بيزنس قال بيسنت أيضا إن الرئيس الصيني شي جين بينغ دعا ترامب إلى اجتماع، لكن لم يتم تحديد موعد.

وقال بيسنت “لا يوجد موعد الرئيس لم يقبل بعد”

