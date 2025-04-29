وزير الخزانة الأمريكي: لا اتفاق تجاريا مع أي دولة دون إعلان ترامب عنه

رفض وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء تأكيد توصل إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع أي من شركاء بلاده التجاريين، قائلا إن لا اتفاق دون إعلان الرئيس عنه.

وأضاف بيسنت لشبكة فوكس بيزنس “مثلما تعلمون، لن يُبرم أي اتفاق حتى يوقع الرئيس عليه.. كل اتفاق يختلف عن الآخر، وسيشارك هو في النقاش، لذا سأنتظر رده”.

وفي وقت سابق قال وزير التجارة هوارد لوتنيك إنه توصل إلى اتفاق واحد مع دولة أحجم عن ذكرها.

وفي سياق منفصل حمل بيسنت، الصين مسؤولية التوصل إلى اتفاق تجاري، قائلا لقناة “سي إن بي سي”: “أعتقد أنه على الصين تهدئة التوترات لأنها تبيع لنا خمسة أضعاف ما نبيعه لها وبالتالي فإن هذه الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 120% و145% غير مستدامة”.

وتأتي هذه التعليقات في ظل توتر الأسواق بشأن اتجاه الرسوم الجمركية عقب إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية عالمية واسعة النطاق، وبعد أسبوع صرح ترامب بأنه سيبقي على الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10% لكنه سيؤجل فرض رسوم جمركية أكثر صرامة لمدة 90 يوما على شركاء تجاريين فرديين.

وأضاف بيسنت أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما في المفاوضات منذ ذلك الحين، مشيرا إلى أن الهند “مرشحة بقوة لاتفاق محتمل في الأيام المقبلة”.

ولفت: “أعتقد أن الهند ستكون من أوائل الصفقات التجارية التي سنوقعها، لذا ترقبوا التطورات”.

بالإضافة إلى تقييمه للوضع مع الصين ودول آسيوية أخرى، قال بيسنت “الدول الأوروبية على الأرجح هي في حالة ذعر بسبب قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي منذ بدء التوترات التجارية، وقد ارتفع اليورو بنحو 10% هذا العام مقابل الدولار الأمريكي بعد أن اقتربت قيمة العملتين من مستوى التكافؤ في أوائل يناير”.

وقال بيسنت: “ستشهدون بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في محاولة لخفض قيمة اليورو، لا يريد الأوروبيون يورو قويا، لدينا سياسة قائمة على الدولار القوي”.