وزير الخزانة الأمريكي: محادثات الرسوم الجمركية ليست نتيجة لتراجع الأسواق المالية

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء إن المحادثات المتعلقة بالرسوم الجمركية جاءت نتيجة لعدة دعوات من دول أخرى وليس بسبب تراجع الأسواق المالية.

وأضاف بيسنت في مقابلة مع قناة (سي.إن.بي.سي) “كل شيء مطروح على الطاولة (قابل للتفاوض)”.

كما قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك شخصيا في المفاوضات.

وقلل بيسنت في مقابلة سابقة مع (إن.بي.سي نيوز) من أهمية تراجع سوق الأسهم منذ إعلان ترامب الرسوم الجمركية، وقال إنه “لا يوجد سبب” لتوقع حدوث ركود استنادا إلى الرسوم الجمركية.

وفي وقت سابق قال مدير المجلس الاقتصادي القومي الأمريكي كيفن هاسيت لشبكة (إيه.بي.سي نيوز) إن أكثر من 50 دولة تواصلت مع البيت الأبيض لبدء مفاوضات تجارية.

ونفى هاسيت، وهو أحد كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصاديين، أن تكون الرسوم الجمركية جزءا من استراتيجية الرئيس لإحداث هزة في الأسواق المالية مما يؤدي إلى الضغط على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض أسعار الفائدة.

وقال إنه لن تتم ممارسة أي “إكراه سياسي” على البنك المركزي. ونشر ترامب على منصة تروث سوشال يوم الجمعة مقطعا مصورا أشار إلى أن الرسوم تهدف إلى التأثير على سوق الأسهم عمدا، في محاولة لخفض أسعار الفائدة.

اهتزت الاقتصادات العالمية بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية يوم الأربعاء، مما دفع الصين إلى الرد بفرض رسوم وأثار مخاوف من حرب تجارية عالمية وركود اقتصادي.

وسعى كبار مسؤولي إدارة ترامب في البرامج الحوارية إلى تصوير الرسوم الجمركية على أنها إعادة تمركز ذكية للولايات المتحدة في النظام التجاري العالمي، ووصفوا الاضطرابات الاقتصادية بأنها تداعيات قصيرة الأجل.

وتراجعت الأسهم الأمريكية بنحو 10 بالمئة خلال اليومين اللذين أعقبا إعلان ترامب نظام الرسوم الجمركية العالمي الجديد الذي جاء أشد صرامة مما توقعه المحللون والمستثمرون.

وأرجع محللون للسوق ومستثمرون كبار هذا الانخفاض إلى سياسة ترامب العدوانية في فرض الرسوم الجمركية، والتي يعتقد معظم خبراء الاقتصاد ورئيس المركزي الأمريكي أنها تنذر بتفاقم التضخم والإضرار بالنمو الاقتصادي.

وتواجه الأسواق التي تأثرت بالرسوم الجمركية اضطرابات محتملة على مدى أسبوع آخر بينما تُبقي تداعيات رسوم ترامب الشاملة على الواردات المستثمرين في حالة من التوتر بعد أسوأ أداء أسبوعي للأسهم الأمريكية منذ بدء أزمة كوفيد-19 قبل خمس سنوات.