وزير الخزانة الأميركي: لن نفرض رسوما على الصين بسبب النفط الروسي

منذ 4 دقائق
زير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين إن إدارة دونالد ترامب لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لوقف مشتريات الصين من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية على الصين والهند رسوما مرتفعة من جانبها.

وقال بيسنت لرويترز وبلومبرج في مقابلة مشتركة إن على الدول الأوروبية لعب دور أقوى في خفض عوائد النفط الروسي وإنهاء حربها في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السلع الصينية بسب شراء بكين النفط الروسي بعد أن فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات الهندية، قال بيسنت “نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم الآن، ولن نمضي قدما دون الأوروبيين”.

    المصدر :
  • رويترز

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. رويترز
الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة تجاوز لكل الخطوط الحمراء
الشيخ صباح الخالد الصباح
ولي عهد الكويت: أمن قطر جزء لا يتجزأ من الأمن العربي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال قمة جدة
السيسي: سلوك إسرائيل المنفلت تجاوز كل الخطوط الحمراء

النائب جميل السيد
تصريحات خطيرة لجميل السيد عن حزب الله.. فساد ورشاوى للتأثير على القضاء!
الرئيس جوزاف عون
لبنان يُقنع الدول العربية والغربية... وكلمته مسموعة!
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة
قوى الأمن تلقي القبض على مطلوبين على حاجز ضهر البيدر