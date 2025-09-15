وزير الخزانة الأميركي: لن نفرض رسوما على الصين بسبب النفط الروسي

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الاثنين إن إدارة دونالد ترامب لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لوقف مشتريات الصين من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية على الصين والهند رسوما مرتفعة من جانبها.

وقال بيسنت لرويترز وبلومبرج في مقابلة مشتركة إن على الدول الأوروبية لعب دور أقوى في خفض عوائد النفط الروسي وإنهاء حربها في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على السلع الصينية بسب شراء بكين النفط الروسي بعد أن فرض ترامب رسوما إضافية بنسبة 25 بالمئة على الواردات الهندية، قال بيسنت “نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم الآن، ولن نمضي قدما دون الأوروبيين”.