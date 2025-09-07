الأحد 15 ربيع الأول 1447 ﻫ - 7 سبتمبر 2025 |
وزير الداخلية الألماني: نعتزم استثمار 10 مليارات يورو في مجالات الحماية المدنية حتى 2029

منذ ساعتين
آخر تحديث: 7 - سبتمبر - 2025 2:27 مساءً
ألكسندر دوبرينت

قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مقابلة مع صحيفة بيلد نشرت اليوم الأحد إن الحكومة الألمانية تريد استثمار عشرة مليارات يورو (12 مليار دولار) في الحماية المدنية والتعامل مع الكوارث حتى عام 2029.

وقال دوبريندت “نعمل على تحديث الحماية المدنية لدينا”.

وتأتي هذه الخطط في ظل تزايد التوتر الجيوسياسي إضافة إلى تهديدات التطرف وأيضا ما يسمى بالهجمات الهجينة التي قد تجمع مثلا بين استهداف شبكة الكهرباء وحملات نشر معلومات مضللة.

وذكر التقرير أن تحديث الحماية المدنية يتضمن تعميم وجود صفارات إنذار لتنبيه السكان وأنظمة تحذير رقمية للهواتف المحمولة وإتاحة ملاجئ جديدة وحوالي 1500 مركبة للحماية من الحرائق وخدمات الإسعاف ومراكز القيادة المتنقلة والمعدات الثقيلة.

وذكر تقرير صحيفة بيلد أن المبادرة تتضمن أيضا تدريبات على التعامل مع الكوارث بمشاركة الجيش وخدمات الإنقاذ والهيئة الاتحادية للإسناد التقني، وهي الهيئة المعنية بالدفاع المدني في ألمانيا، ومنظمات الإغاثة.

واتخذت الحكومة الألمانية خطوات لتطوير نظام الملاجئ العامة في أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في 2022. ولدى ألمانيا نحو 579 ملجأ يمكنها استيعاب نحو 480 ألف شخص إلا أن العديد منها لم يستخدم منذ الحرب الباردة.

    المصدر :
  • رويترز

