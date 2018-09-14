وزير الداخلية الألماني يعلن الإتفاق مع إيطاليا على إعادة اللاجئين

أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ، أن بلاده توصلت إلى الإتفاق مع إيطاليا على إعادة المهاجرين الذين قدّموا طلباتهم للجوء على أراضي الأخيرة، مرجحا التوقيع على الإتفاق قريبا.

ويأتي هذا بعد اتفاق الحكومة الألمانية في آب مع كل من اليونان وإسبانيا ، على إعادة المهاجرين إليهما خلال 48 ساعة، إذا كانوا قدموا طلباتهم للجوء على أراضي البلدين.

وقال زيهوفر للمجلس الأدنى من البرلمان الألماني “البوندستاغ”: سمعت للتو بالموافقة على الاتفاق مع إيطاليا ، ونحتاج فقط لتوقيع الجانب الإيطالي وتوقيعي، مضيفا أن ذلك قد يستغرق بضعة أيام.

وهذه الاتفاقات جزء من تسوية بين حزب “الإتحاد الديمقراطي المسيحي” الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل ، وحزب “الاتحاد الإجتماعي المسيحي” الذي ينتمي إليه زيهوفر ، ما قد يعني حل الخلاف بين أقطاب السلطة الألمانية على سبل معالجة قضية المهاجرين التي كادت تسقط الحكومة.

ووصل أكثر من 1.6 مليون مهاجر إلى ألمانيا منذ منتصف 2014 مما أثار التوترات، وأدى لدخول حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني إلى البرلمان.

ودافعت ميركل عن قرارها في 2015 السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين، باعتباره ضرورة إنسانية، لكنها قدمت تعهدات منذ ذلك الحين بمنع تكرار مثل هذا التدفق.

المصدر وكالات