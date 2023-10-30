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وزيرة الداخلية البريطانية تصف المظاهرات المؤيدة لغزة بأنها "مسيرات كراهية"!

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 30 - أكتوبر - 2023 11:32 مساءً
الآلاف يحتجون دعما للفلسطينيين في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة

الآلاف يحتجون دعمًا للفلسطينيين في لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة (رويترز)

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اعتبرت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، الإثنين، أن المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العاصمة لندن “مسيرات كراهية”.

تصريح برافرمان جاء بعد اجتماع مجلس الوزراء الطارئ في لندن، برئاسة رئيس الوزراء ريشي سوناك، لمناقشة تأثير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على المجتمعات في البلاد. وأشارت إلى مشاركة عشرات الآلاف في مسيرات بعد اندلاع الصراع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت: “في رأيي، هناك طريقة واحدة فقط لتعريف هذه المسيرات، بأنها مسيرات كراهية”. وأوضحت أن الحكومة البريطانية تراجع القوانين المتعلقة بالتظاهرات، وقالت: “إذا كنا بحاجة إلى تغيير القوانين، كما فعلنا العام الماضي لمنع الاحتجاجات، فلن أتردد في اتخاذ الإجراءات”.

وفي بيان صادر عن الوزيرة البريطانية في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ذكرت فيه أن “التلويح بالعلم الفلسطيني قد لا يكون قانونياً”.

ورغم تصريحها ذلك، يشارك المتظاهرون في مسيرات أسبوعية يرفعون فيها عشرات الآلاف من الأعلام الفلسطينية، تضامناً مع سكان قطاع غزة.​​​​​​​

ومنذ 24 يوماً، يشن الجيش الإسرائيلي غارات مكثفة على الأحياء السكنية بغزة، قُتل فيها أكثر من 8306 بينهم 3457 طفلاً، وتسبب بإصابة 21048 شخصاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.​​​​​​​

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