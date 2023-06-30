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وزير الداخلية الفرنسي: اعتقال 667 شخصا بعد ثالث ليلة من الشغب

30 - يونيو - 2023
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

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قال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إن 667 شخصا في المجمل اعتُقلوا خلال الليل في فرنسا، وذلك بعد اندلاع أعمال الشغب لثالث ليلة في أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب برصاص الشرطة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

هذا وسيعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئا جديدا للحكومة في وقت لاحق اليوم الجمعة 30\6\2023 بعد اندلاع أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على مقتل شاب صغير برصاص الشرطة في وقت سابق من الأسبوع، حسبما أفاد تلفزيون بي.إف.إم نقلا عن الإليزيه.

وأضافت القناة التلفزيونية أن الاجتماع سيعقد الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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