وزير الداخلية الفرنسي: الهجوم المسلح في مدينة كان قد يكون "عملا إرهابيا"

رجح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أن يكون الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة كان “عملا إرهابيا”، مؤكدا أن “التحقيقات متواصلة”.

وأوضح وزير الداخلية، بحسب مراسلة RT في فرنسا، أن “منفذ العملية ذي الأصول الجزائرية نقل إلى المستشفى في حالة جد حرجة، بعد تعرضه إلى ثلاث طلقات في البطن”.

Je suis venu ce matin à #Cannes apporter tout mon soutien aux policiers victimes d’une violente attaque à l’arme blanche. Je veux souligner le courage et le sang-froid exemplaire des policiers qui ont neutralisé l’assaillant et évité le pire. pic.twitter.com/j5cgU6kDhm — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) November 8, 2021

وخلال زيارة له لمدينة كان، قال: “جئت إلى كان هذا الصباح لتقديم دعمي الكامل لعناصر الشرطة الذين كانوا ضحايا هجوم طعن عنيف”، مؤكدا على شجاعة ورباطة الجأش التي تحلى بها ضباط الشرطة الذين “حيدوا الجاني وتجنبوا الأسوأ”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم “تحييد” المهاجم.