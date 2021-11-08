السبت 29 محرم 1444 ﻫ - 27 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الداخلية الفرنسي: الهجوم المسلح في مدينة كان قد يكون "عملا إرهابيا"

8 - نوفمبر - 2021
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

A A A
طباعة المقال

رجح وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان أن يكون الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة كان “عملا إرهابيا”، مؤكدا أن “التحقيقات متواصلة”.

وأوضح وزير الداخلية، بحسب مراسلة RT في فرنسا، أن “منفذ العملية ذي الأصول الجزائرية نقل إلى المستشفى في حالة جد حرجة، بعد تعرضه إلى ثلاث طلقات في البطن”.

وخلال زيارة له لمدينة كان، قال: “جئت إلى كان هذا الصباح لتقديم دعمي الكامل لعناصر الشرطة الذين كانوا ضحايا هجوم طعن عنيف”، مؤكدا على شجاعة ورباطة الجأش التي تحلى بها ضباط الشرطة الذين “حيدوا الجاني وتجنبوا الأسوأ”.

وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد أعلن أن مسؤولا بالشرطة أصيب بعد تعرضه لهجوم مسلح في مدينة كان بجنوب فرنسا، مشيرا إلى أنه تم “تحييد” المهاجم.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

المانيا
وزارة الخارجية الألمانية: اعتقال سائح ألماني في إيران
علم اليابان
اليابان تتعهد بمساعدة أفريقيا بـ 30 مليار دولار في قمة تونس
صواريخ ايرانية
اسرائيل تستهدف أكثر من ألف صاروخ إيراني الصنع في سوريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
هبوط مفاجئ لدولار السوق السوداء... فكم بلغ؟
جورج الراسي
بالصور والفيديو: حادث مأساوي يودي بحياة الفنان جورج الراسي
اشتباكات عنيفة بين بلدتي حورتعلا والخضر
بالفيديو.. اشتباكات عنيفة جداً بين بلدتين لبنانيتين