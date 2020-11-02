وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس لبحث مكافحة الإرهاب

من المقرر أن يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان هذا الأسبوع تونس لبحث مكافحة الإرهاب.

وتأتي هذه الزيارة بناءً على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون ، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس في نيس بجنوب فرنسا ويشتبه بأن منفذه تونسي عمره 21 عاما.

وأعلن قصر الإليزيه إن “الرئيس طلب من وزير الداخلية التوجه إلى تونس (هذا الأسبوع) للقاء نظيره”.

وأعلن القرار بعد مكالمة هاتفية جرت السبت بين ماكرون والرئيس التونسي قيس سعيّد الذي “أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية”، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية.

وأوضح الإليزيه أن الرئيسين “اتفقا على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب”، مضيفا إنهما “بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية” لأجهزة الاستخبارات.

وأعلنت الرئاسة التونسية مساء السبت إن ماكرون وسعيّد بحثا “موضوع الهجرة غير النظامية والحلول التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة التي تتفاقم بين الحين والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية”.