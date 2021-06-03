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وزير الداخلية الفرنسي يقطع زيارته إلى تونس لسبب طارئ

3 - يونيو - 2021
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان

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اضطر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، لقطع زيارته من ضمن وفد إلى تونس برئاسة رئيس الوزراء جان كاستكس، بعد ساعات قليلة من وصوله، عائدا إلى فرنسا لسبب طارئ.

وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن دارمانين وكاتب الدولة للشؤون الرقمية سيدريك أو، اضطرا للعودة إلى فرنسا لعقد اجتماع طارئ على إثر عطل عام شمل نظام طلب النجدة وخدمات الطوارئ مثل Samu وOrange والدفاع المدني والشرطة.

وكتب دارمانين على “تويتر” مساء الأربعاء “عدت قبل الأوان من تونس حيث رافقت رئيس الوزراء من أجل التقييم في وقت مبكر لجميع الخدمات المعنية”.

وفي الساعة السادسة صباح اليوم الخميس، أعلنت شركة Orange عن استعادة شبكتها، وقالت إن الترميم ساري المفعول منذ منتصف الليل.

من جهتها، لفتت قناة “bfmtv” إلى أنه من المستبعد أن يكون العطل سببه هجوم سيبراني.

وكان دارمانين وأو من ضمن الوفد الفرنسي الذي يزور تونس للمشاركة في الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي- الفرنسي.

 

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